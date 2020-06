Financieel bedankje: medewerkers in de zorg krijgen verdiende bonus

Dubbele diensten draaien en dag en nacht aan het werk: de medewerkers in de zorg hebben sinds de corona-uitbraak nog harder gewerkt dan ze al deden. Om hen te bedanken voor de inspanning trekt het kabinet nu 800 miljoen euro uit.

Het bericht is net uitgestuurd: medewerkers in de zorg kunnen rekenen op een bonus van 1000 euro netto. Dat laat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge weten. Ook vertelt hij dat de bonus in het najaar wordt uitgekeerd.

Coronabonus voor medewerkers in de zorg

Deze ‘coronabonus’ is in het leven geroepen om verpleegkundigen, verzorgenden en ondersteunend personeel, zoals schoonmakers, te bedanken voor hun inzet. De bonus is trouwens niet voor iedereen. Zo maken artsen geen aanspraak op de duizend euro.