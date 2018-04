Wauw: dit is de bijzondere boodschap achter de kledingkeuze van Máxima en Alexia

Het komt weleens voor dat leden van het koninklijk huis met hun kledingkeuze een boodschap uitdragen. Dat is zeker ook vandaag het geval, op Koningsdag 2018 in Groningen.

Koningin Máxima ziet er prachtig uit in het rood. Ze draagt een outfit van één van haar favoriete modehuizen, namelijk het Belgische Natan en heeft een mooie baret op haar hoofd. En juist dat baretje draagt ze met een reden.

Máxima droeg in 2004 namelijk ook een rode baret, op Koninginnedag in Warffum. Dat was de laatste keer dat het koninginne- en later het koningsfeest in de provincie Groningen door het koningshuis gevierd werd, tot vandaag.

Aardbevingen

Zoals algemeen bekend is, hebben de bewoners van de provincie Groningen regelmatig last van aardbevingen, als gevolg van de aardgasboringen door de Nederlandse regering daar in het noorden.

“Groningers voelen zich vaak vergeten en in de steek gelaten door de Nederlandse regering”, vertelt Libelle’s royaltyverslaggever en historicus Coks Donders. “Door kledingstukken te dragen die verwijzen naar de laatste keer dat het koningshuis Koninginnedag vierde in de provincie Groningen, lijkt het erop dat de royals juist laten zien dat de Groningers altijd in hun hart zitten. Mooi. Het verbindt de Koninginnedag van toen met de Koningsdag van nu.”

Spijkerjasje

Niet alleen de rode baret van Máxima verwijst naar de laatste keer dat zij op het Oranjefeest in Groningen was, maar ook het spijkerjasje van Alexia doet dat. De prinses heeft het jasje geleend van haar moeder, die naast de baret óók dat jack droeg op die bewuste dag in Groningen.

Onze Máxima-vlogger Josine had dat uiteraard gelijk door. Zij maakte op Twitter een mooie vergelijking voor haar website Modekoningin Máxima:

Déjà-vu. Máxima draagt haar baret van Koninginnedag 2004. Alexia het jasje. https://t.co/dSdOGIHBSC pic.twitter.com/scUEwqMosi — Josine Droogendijk (@josineevers) 27 april 2018

En Josine kwam achter nóg iets leuks. Alle drie de prinsesjes dragen volgens haar kleding uit de kast van Máxima. En dat gebeurt steeds vaker en vaker.

En zeg nou zelf, waarom ook niet?

Josine sprak al eerder over de invloed die Máxima heeft op de kledingkeuze en garderobe van de prinsesjes:

Beeld: ANP.