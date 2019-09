Dit is de boodschap die Marianne Thieme dit jaar met haar jurk wil vertellen

Op Prinsjesdag draait het naast de troonrede ook altijd een beetje om de hoedjes. Inmiddels ook een traditie: de jurk van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Elk jaar vraagt ze met haar jurk aandacht voor een probleem.

Ook dit jaar droeg Thieme een jurk met een boodschap. Ze droeg namelijk een donkergroene fluwelen jurk van de Syrische couturier Achmed Oso. Op de jurk zijn met hand insecten als vlinders, bijen en lieveheersbeestjes geborduurd. De fractievoorzitter wil daarmee aandacht vragen voor de afname van insecten in ons land. Haar motto: “Alle kleine beestjes helpen.”

Insecten

Op de website van de Partij voor de Dieren schrijft Marianne Thieme hierover: “De uitstoot aan schadelijke stoffen zoals stikstof, methaan en CO2 in ons land bedreigen het voortbestaan van insecten. Bovendien zijn de veelgebruikte pesticiden op onze akkers met monotone raaigraswoestijnen, de pest voor onze natuur. In de laatste decennia is de insectenpopulatie meer dan gehalveerd. Zonder insecten hebben we geen voedsel. Ze vormen de basis van de biodiversiteit in onze natuur en voedselvoorziening.” Ze vindt dan ook dat hier meer aandacht voor moet zijn op een dag als Prinsjesdag.

Ontwerper

De ontwerper van deze jurk is Achmed Oso, oprichter van Oso Couture. Oso groeide op in een Syrisch dorpje vlak bij Aleppo. Zijn moeder maakte thuis couturejurken en ook Achmed verloor zijn hart aan het vak. Sinds 2000 woont de ontwerper in Nederland en heeft hij zich ontwikkeld tot een populaire modeontwerper.

Bron: Businessinsider.nl. Beeld: ANP