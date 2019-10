Dit is de boodschap achter deze opmerkelijke huwelijksfoto

Een huwelijksfoto van een pasgetrouwd stel vliegt het internet over. Niet per se omdat ‘ie zo mooi is, maar door de belangrijke boodschap die erachter zit.

Met mondkapjes op, staren de bruid en bruidegom de lens in.

Bosbranden

In Californië woeden al dagenlang bosbranden. 180.000 mensen zijn opgeroepen om hun huis te verlaten, uit gevaar voor eigen leven. Ook de elektriciteit is afgesloten, om te voorkomen dat er nieuwe branden ontstaan. Er wordt gevreesd dat de bosbranden alleen nog maar vaker gaan voorkomen, door de opwarming van de aarde. En temidden van al die ellende, hadden de Amerikaanse Katie en Curtis hun bruiloft in precies die regio.

Mondkapjes tegen de rook

Ze keken máánden uit naar hun bruiloft op een wijngaard in San Francisco. Niet wetende van de ernst van de bosbranden, streken ze onlangs daar neer, met al hun bruiloftsgasten. Maar er was zoveel rookoverlast door de bosbranden in de buurt, dat iedereen mondkapjes op moest. En voor het diner moesten ze ergens anders naartoe verhuizen. Het was desondanks een prachtig huwelijksfeest, zo omschrijft de fotograaf Karna Roa, maar tegelijkertijd was het verdriet om de verwoeste natuur voelbaar. En daarom wilde ze die tweestrijd graag vastleggen.

Geluk in een vuurstorm

Met succes. Het resulteerde in een kiekje waarop Katie en Curtis, in hun trouwjurk en driedelige pak, met een mondkapje op naar de camera staarden. Op de achtergrond is de rode, rokerige lucht te zien, veroorzaakt door de branden. Een trouwfoto met een boodschap, namelijk om stil te staan bij het lijden in deze regio. “Het helpt de crisis en de vernietiging die hier gaande is beter te begrijpen”, legt Karna uit aan The Guardian. “Er zijn mensen die nog steeds grote levensgebeurtenissen hebben en het gebeurt gewoon midden in een vuurstorm.”

Bron: The Guardian. Beeld: iStock