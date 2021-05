Je bent nooit te oud om de liefde te vinden. Dat hebben Wim (93) en Willy (91) woensdagavond bewezen in het datingprogramma Lang leve de liefde. De twee konden het meteen goed met elkaar vinden en durfden meteen alles met elkaar te bespreken.

Wim en Willy mogen dan allebei ouder dan 90 zijn, ze staan allebei nog vól in het leven. Willy zat al een tijdje op Tinder nadat Brecht (21) voor zijn ‘bonusoma’ een account aanmaakte, maar meer dan een date kwam daar niet uit. Nieuwe ronde nieuwe kansen in het programma Lang leve de liefde. Ook Wim zit niet stil. Hij is sinds 2014 weduwnaar na een huwelijk van 64 jaar en heeft daarna nog kort iets met een vrouw, maar dat is uiteindelijk niets geworden.

Openhartige gesprekken in Lang leve de liefde

Bij de ontmoeting is het meteen al raak. Willy schatte haar date ergens in de 80 en is zeer verrast als ze hoort dat hij al 94 jaar oud is. Ook Wim had niet verwacht dat Willy maar twee jaar jonger is. “Dat zou ik je ook niet geven”, complimenteerde hij haar. De twee winden er geen doekjes om en komen in hun gesprek al snel op hun seksleven. Wim vertelde meteen in geuren en kleuren dat hij een paar keer het bed heeft gedeeld met een vrouw die hij leerde kennen in het gemeentehuis. Tot grote hilariteit van de kijkers vertelt ook Willy uitgebreid over een date die niet meer naar huis kon door de avondklok.

De openhartige gesprekken van de twee zorgen ervoor dat de kijkers van het programma meteen fan zijn van het stel. “Prachtig stel” en “Wat word ik hier blij van”, valt te lezen in de reacties.

“Tuurlijk blijf je er nog goed uit zien meisje,” zei de 93-jarige Wim tegen de 91-jarige Willy. Smelt.#lldl #langlevedeliefde pic.twitter.com/oVDBGOkghd — brendas (@stipspits) May 12, 2021

Ik zit echt hardop te gieren…. Die beide over seks. Ben bang dat ze het nog eerder krijgen dan ik….🙈🙊🙉 #langlevedeliefde #lldl — Riesen 🌵 (@RiesenMarie) May 12, 2021

Ohhhh wat word ik hier blij van! Wim en Willy! Dit is toch waar het om draait.. Op die leeftijd en dan nog zo vol in het leven staan. Ik ben nu al fan van jullie! ❤ #lldl #LangLeveDeLiefde — Markusjes (@Markusjes1) May 12, 2021

Willy: “Op onze leeftijd geen behoefte meer aan seks? Dan hebben ze onze leeftijd nog niet!”

Wat een geweldig mens! 😍

Zo wil je toch zijn op je 91e? #LLDL #LangLeveDeLiefde — @lice 🌺🍷 (@alicefun) May 12, 2021

Ik weet niet of dit allemaal wil horen!!! Hoe ouder hoe gekker!!! #LLDL #LangLeveDeLiefde — Johan Goos (@johan05024017) May 12, 2021

Bron: AD.nl. Beeld: Screenshot Lang leve de liefde