Gejammer over een boom in ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’

Terwijl er op NPO1 wordt gesproken over een hevige lockdown in Nederland en het laatste verkiezingsdebat in de Verenigde Staten, oordeelde rechter Frank Visser op SBS6 na drie kwartier gejengel in Mr. Frank Visser doet uitspraak dat de hoge boom van buurman uit de tuin verwijderd moest worden.

Daar vallen namelijk regelmatig takken uit, waardoor de buurvrouw niet meer comfortabel in haar tuin zit. Tja, in een land als het onze, dacht Libelle’s Daphne, verschuift de gewichtigheid van tv-uitzendingen nog weleens.

Schiedam

Meester Visser reisde samen met de olijke Viktor af naar Schiedam, waar Natascha zich opwond over een grote populier in de tuin van haar buurman. Haar geliefde Jan des Bouvrie-tuintafel is inmiddels beschadigd en als ze de was buiten hangt, zit alles onder de vogelpoep.

Dat zal bomenliefhebber pur sang Enno een worst wezen. Hij geniet enorm van ‘een lekker avondje’ in zijn tuin terwijl hij naar de boom en de vogels erin kijkt. Hij zit beschut en heeft geen zin in een ‘blotebillengezichtgevoel’ ’s avonds.

De boom verliest

Toegegeven, meestal ben ik direct team boom. Een boom kappen is natuurlijk enorm zonde. Maar deze is wel érg groot. Daarnaast kan een populier best gevaarlijk worden als-ie te groot is en niet netjes wordt bijgehouden. En ja, ik snap ook dat niemand zin heeft in vogelpoep, of erger, een tak op z’n hoofd.