Op het randje: bootje met toeristen bungelt urenlang boven afgrond van stuwdam

Bizarre beelden uit Austin, Texas (USA): een groepje van vier personen huurde daar afgelopen week een bootje op het Lady Bird-meer. Het tochtje werd alleen een stuk minder ontspannen dan ze waarschijnlijk hadden gehoopt. De groep voer namelijk recht op een afgrond af, en kon op eigen kracht niet meer loskomen…

Na een paar spannende uren zijn ze gelukkig gered en zo kwamen ze ‘slechts’ met de schrik vrij. Maar dit had heel veel slechter af kunnen lopen.

De vier personen kwamen zelf niet uit de stad, en besloten donderdagmiddag een elektrische boot te huren om een rondje op het meer te maken. Ze raakten afgeleid en merkten daardoor niet dat ze al twee boeien waren gepasseerd waar waarschuwingen op stonden om rechtsomkeert te maken. Tegen de tijd dat ze doorhadden dat ze een wel heel hoge dam naderden, probeerden ze om te draaien.

Zonder succes: de zuigkracht van het water was zo sterk dat het ze niet meer lukte om te keren terug het meer op. Urenlang hebben de vier op het randje van de afgrond gebungeld.

Balansoefening met het bootje

De verhuurder van de boot wist het vaartuig gelukkig alvast vast te maken, zodat de groep in elk geval niet nóg dichter bij de afgrond zou komen. Uiteindelijk konden patrouillediensten de boot terug het meer op trekken. “Dat bleek nog een heuse balansoefening te zijn”, aldus officier Smith tegen CNN. “Zenuwslopend. Want als je de boot nadert, moet je ervoor zorgen dat-ie niet in beweging komt en alsnog over de rand valt, maar je moet er toch snel genoeg zijn voordat dat wel gebeurt”, aldus de officier.

Brrr, wij krijgen in elk geval aardig kippenvel van de bizarre beelden:

When police in Austin, Texas, responded to calls about a boat at the edge of Longhorn Dam earlier this week, they found it teetering over the edge — with four people aboard https://t.co/vst4KkO5bA — CNN (@CNN) June 12, 2021

BOAT ON THE EDGE: Heart-stopping moments were captured on camera in Austin, Texas, where a boat was dangling over the edge of a dam. ABC’s Andrew Dymburt has the new details on just how difficult it was to save everyone on board. pic.twitter.com/aimkvy0gPt — ABC World News Now (@abcWNN) June 11, 2021

Bron & beeld: CNN