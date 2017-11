Borsten van vrouw (23) groeien maar door: ze heeft nu cup K

De Australische Sheridan was pas 8 jaar oud toen haar borsten al begonnen met groeien. Nu is ze 23 en heeft ze cup K.

Het ging allemaal erg snel met haar decolleté: op haar 10e had ze al een volle cup D. “En mijn borsten zijn nog steeds niet volgroeid”, zegt ze. Ze is er allesbehalve blij mee.

Flirt

Ze wordt er namelijk veel op aangesproken, terwijl ze daar helemaal niet op zit te wachten. Mannen kijken haar op straat vaak na en sturen haar via social media ongevraagd allerlei flirterige berichten en vragen of ze eens naaktfoto’s kan doorsturen.

Ze probeert haar boezen door bepaalde kleding daarom minder te laten opvallen. “Soms kan ik er gewoon niets aan doen dat een deel van mijn borsten te zien is. Ik heb zelf ook jonge kinderen en zij worden elke dag blootgesteld aan de schuine woorden die mannen tegen mij zeggen. Zij zullen later denken dat het normaal is dat mannen zich op die manier gedragen tegenover vrouwen.”

Kleiner

Ook is het fysiek zwaar voor haar, want door haar grote cupmaat heeft ze voortdurend last van haar rug en schouders. Ze zamelt daarom geld in voor een borstverkleining – Sheridan wil niets liever. “Help me alsjeblieft om een borstverkleining te betalen. Alleen zo kan ik mijn gezondheid redden en meer genieten van mijn leven en mijn kinderen”, zo zegt ze.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: GoFundMe