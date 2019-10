René (52) kreeg borstkanker: “Omdat ik een man ben, was het plekje bij mijn tepel niet alarmerend”

René was 47 toen het pukkeltje naast zijn tepel borstkanker bleek te zijn. Borstkanker bij mannen? Ja, echt. Zo’n 130 mannen per jaar overkomt dit. René was met stomheid geslagen en ging een genezingstraject in.

“Het was half 4 op een maandagmiddag in 2014 toen ik bij de arts zat voor de uitslag. Ik was eerder weggegaan van mijn werk. Mijn collega riep me nog na: “Succes met de uitslag hè!”. Ik wuifde het weg. Het was gewoon een pukkeltje, dacht ik nog. “Het is borstkanker”, hielp de arts me uit te droom. Het voelde als een klap in mijn gezicht. Ik liep er al tijden mee rond maar niemand had hieraan gedacht. Ik ben een man, kan dat überhaupt? En wat nu?

Ingegroeide haar

Het begon een paar maanden eerder. Mijn vrouw en ik wandelen graag en dat doen wij altijd met een rugzak op de rug. Het hengsel van de rugzak schoof tijdens het bewegen over mijn linkerborst en steeds meer kreeg ik last van een klein plekje naast mijn tepel. Ik dacht steeds dat het een pukkeltje was maar ging toch naar de huisarts. Ik deed een poging om er vanaf te komen, ik wilde gewoon ongestoord mijn hobby uitoefenen! Het zou een ingegroeide haar zijn en met een zalfje ging ik weer op huis aan. Maar het had geen effect. Het bultje bleef zitten en uiteindelijk vroeg ik zelf om een doorverwijzing naar het ziekenhuis. Niet omdat ik onheil rook. Ik vond het gewoon een vervelend plekje, niet meer en niet minder. Het werd operatief verwijderd en zoals gewoonlijk opgestuurd naar het lab.