Borstvoedende moeder is woedend op vliegmaatschappij

De Briste Kelly Edgson-Payne (36) is flink boos op vliegmaatschappij easyJet. Tijdens het opstijgen vanaf het vliegveld in Londen verzocht een steward haar te stoppen met borstvoeding geven.

En dat kan niet door de beugel, vindt de moeder van vier kids.

In tranen

Samen met haar man Ross en haar vier kinderen vloog de vrouw van London Gatwick naar Fuerteventura. Toen ze haar eenjarige zoontje Lex borstvoeding gaf, werd haar door een steward verzocht daar mee te stoppen. De vrouw deed wat haar verzocht werd, maar was – net als haar zoontje – compleet in tranen. Toen ze het probleem aan wilde kaarten toen ze geland waren, kreeg ze van easyJet te horen dat passagiers gewoon borstvoeding mogen geven, zolang ze dit maar ‘discreet’ doen.

Gek en gênant

Kelly geeft aan regelmatig met deze vliegmaatschappij te vliegen en nog nooit eerder problemen gehad te hebben. “Het is gek én gênant voor mij dat ik mijn zoon niet kon voeden”, zegt ze. “Ik vind het teleurstellend dat een maatschappij die ik vertrouw en waarmee we vaak vliegen de wet heeft overtreden door mij als borstvoedende moeder te discrimineren”, vervolgt ze.

Spijt

Na het opstijgen kwam een vrouwelijk personeelslid naar haar toe om zich te verontschuldigen voor het incident. Ook de luchtvaartmaatschappij heeft excuses aangeboden en de vrouw een voucher gegeven ter compensatie. Wat blijkt? De vlucht werd uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij en hoewel zij het beleid van easyJet op zouden moeten volgen, spijt het de maatschappij dat het hier niet is gebeurd.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Dailymail.co. Beeld: iStock