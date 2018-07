Vrouw kan geen borstvoeding geven, maar haar man gelukkig wel dankzij deze geniale oplossing

April Neubaeuer (24) kon door de spoedkeizersnede haar dochtertje na haar geboorte helaas geen borstvoeding geven. Papa Maxamillian (29) besloot zelf de taak op zich te nemen en geeft nu dankzij deze geniale oplossing zijn eigen dochtertje borstvoeding.

Dat April überhaupt zwanger raakte, was eigenlijk al een wonder. Ze heeft het Poly Cysteus Ovarium Syndroom (PCOS), waardoor haar eicellen niet of nauwelijks groeien, waardoor ze minder vruchtbaar is. Ze dacht dat ze nooit een kindje zou kunnen krijgen, maar toch gebeurde het. April en Maxamillian waren door het dolle heen.

Spoedkeizersnede

Alleen ging het bij de bevalling niet helemaal goed. April moest een spoedkeizersnede ondergaan en kreeg tijdens de operatie meerdere keren een epileptische aanval. Direct na de geboorte van Rosalie werd April naar de intensive care gebracht om weer op kracht te komen. Hierdoor kon ze haar pasgeboren dochtertje geen borstvoeding geven. Maar gelukkig was daar haar man Maxamillian.

Valse tepel

Verpleegkundige Cybil Martin-Dennehy kwam namelijk met een geniale manier om de vader het kindje borstvoeding te laten geven. Om dit voor elkaar te krijgen heb je een valse tepel, een voedingssonde, een spuit en babyvoeding nodig. “Het wordt al een langere tijd gebruik door adoptiemoeders, moeders van wie de baby extra voeding nodig heeft of moeders met platte of omgekeerde tepels”, legt Cybil uit. “Maar het was de eerste keer dat ik een vader kon overhalen dit systeem te gebruiken.” Maxamillian hoefde hier helemaal niet lang over na te denken. Hij was vooral blij dat hij zo zijn steentje kon bijdragen.

Positieve reacties

Cybil sloot de papa aan op de voedingsmodule en gaf hem Rosalie. Het kleine meisje klampte zich gelijk vast en genoot duidelijk van haar eerste maaltijd aan de borst van haar vader. Op het internet krijgen April en Maxamillian vele reacties op deze manier van borstvoeding geven. Over het algemeen zijn alle reacties super positief. Daar is ook Cybil heel blij mee. “Ik hou van mijn werk en ik vind borstvoeding heel belangrijk. Ik hoop dat andere mensen in de gezondheidszorg hierdoor het belang van de rol van de vader in borstvoeding wat meer erkennen.”

Uiteraard hoopt April snel de borstvoeding van van haar man te kunnen overnemen.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock & Instagram