Boswachters in ‘De monitor’: “Het toerisme in de natuur loopt de spuigaten uit”

Door de pandemie gaan meer mensen de natuur in. Maar deze toegenomen recreatiedrukte zorgt ook voor overlast en dat heeft een nadelig effect op de natuur, zeggen boswachters.

Bijna driekwart van de boswachters en groene boa’s zegt dat de natuur gebukt gaat onder de pandemie, blijkt uit een rondgang van tv-programma De monitor onder 158 boswachters en groene boa’s. Bijna de helft van hen vindt zelfs dat het toerisme in de natuur de spuigaten uitloopt.

Lennard Jasper, boswachter op de Noord-Veluwe voor Staatsbosbeheer, zag deze zomer vooral grote problemen met afval in de natuur. Hij vertelt aan De monitor: “Dat was al een probleem, maar dit jaar is het echt niet te geloven. Als ik de afgelopen maanden niets had opgeruimd, was de Veluwe gewoon een bende of een zwijnenstal geworden”, zo vertelt hij.

Volgens de boswachter zijn het vooral de groepen die samenkwamen in de natuur en vervolgens afval lieten rondslingeren. “Maar ook langs wandel- en fietspaden werd structureel meer afval achtergelaten.”

Wildkamperen

Het rondslingerende afval is niet het enige probleem, denk ook aan: illegale feesten in stiltegebied, korte lontjes van de recreanten, kamperen op plekken waar dat niet is toegestaan en het stoken van open vuur in kwetsbare natuur. 94 procent van de ondervraagden vindt dat er meer publiek geld beschikbaar moet komen voor handhaving in de natuurgebieden.

“Ik begrijp heel goed dat Nederlanders de buitenruimte opzochten en hier op de Veluwe op vakantie gingen, maar de drukte en het gedrag die dit met zich meebracht was soms echt niet in orde”, vertelt Jasper aan het programma. “En ook niet passend bij hoe we met onze Nederlandse natuur, die toch al onder druk staat, om zouden moeten gaan.”

Wat doet die drukte met de toch al kwetsbare natuurgebieden? Van wie is die natuur eigenlijk? In de uitzending van De monitor van maandagavond 7 september zullen we de rest van deze vragen beantwoord krijgen.

Nu we meer in de natuur te vinden zijn, moeten we ook extra opletten voor tekenbeten. Dr. Rutger vertelt hoe je een tekenbeet voorkomt en wat je moet doen als je toch gebeten bent:

Bron: KRO-NCRV. Beeld: iStock