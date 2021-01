Déze bouillon wil je drinken voor een jong huidje

Heb je alle antirimpelcrèmes al geprobeerd, maar wil je meer doen om je huid jong te houden? Bouillon van botten zou wonderen doen voor je huid. En dat zit zo.

In Amerika is bouillon van botten al helemaal hip. De Kardashians zouden er allemaal bij zweren en verruilen hun koffie voor een mok van het warme wondermiddel. Het zou talloze gezondheidsvoordelen hebben. Zo zou je huid er jong en elastisch door blijven, werkt het tegen allerlei kwaaltjes, is het goed voor je darmen en gewrichten en verhoogt het je weerstand aanzienlijk. Maar hoe zit dat precies?

Met bouillon van botten bedoelen we echte, huisgemaakte bouillon. Niet het soort dat je kent van de kant-en-klare bouillonblokjes. Je hebt namelijk echt botten en merg nodig om hypergezonde bouillon te krijgen. Slachtafval werkt hiervoor perfect. Als je overgebleven botten van dieren pruttelt boven de 90 graden (maar ervoor zorgt dat het nét niet kookt) en dit maar liefst 48 tot 72 uur doet, heb je de ideale bottenbouillon. Als je dierlijke botten namelijk zo lang kookt, komen er allerlei voedingsstoffen vrij uit de botten en het merg. En juist die stoffen zorgen ervoor dat dit drankje zo gezond is.

IJzer en zink

Maar wat zit er dan precies in deze bouillon? Ten eerste komt er veel ijzer en zink vrij als je beenderen lang trekt in water. Dit komt uit het beenmerg. De grote hoeveelheid ijzer in bottenbouillon versterkt je weerstand en werkt ontstekingsremmend. De zink is dan weer goed voor je immuunsysteem. En dat kunnen we allemaal wel gebruiken. Daarbij zitten er zogenaamde GAG-stoffen in bouillon van botten. Deze kunnen dan weer helpen tegen artrose.

Collageen

Maar wat is er dan precies zo goed voor je huid? Dat is de collageen die je uit de botten kunt trekken. Als botten met een stuk huid helemaal worden afgekookt, komt er collageen in je bouillon terecht. Dat wordt omgezet in gelatine. Als de bouillon dikker wordt bij het afkoelen, weet je dat er voldoende van dit middel in zit. Deze gelatine is rijk aan aminozuren zoals proline en glycine. Deze stoffen maakt ons lichaam zelf ook aan, maar meestal niet genoeg. Door ze te drinken, komen deze aminozuren in ons bloed terecht. Zo worden ze naar allerlei plekken in ons lichaam vervoerd en kunnen ze daar ingezet worden als bouwstof. Dat gebeurt onder andere in de huid, waar dit stofje helpt bij de vorming van collageen en elastine. Dit zijn precies de eiwitten die ervoor zorgen dat onze huid jong en elastisch blijft. Maar na je 25e levensjaar neemt de aanmaak hiervan drastisch af. Door bouillon van botten te drinken geef je die aanmaak weer een extra boost, wat ervoor zorgt dat je huid jonger blijft.

Drinkbare botox

Harde wetenschappelijke bewijzen dat bottenbouillon inderdaad zulke positieve effecten heeft, zijn er nog niet. Rimpels laat je er niet mee verdwijnen. Maar veel deskundigen geloven er wel in dat het de elasticiteit van de huid in ieder geval kan ondersteunen. Het wordt dan ook niet voor niets ‘drinkbare botox’ genoemd.

Ook Sylvie Meis doet haar uiterste best om haar huid jong te houden. Wij vroegen haar hoe ze dat precies doet.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Health, AD. Beeld: iStock