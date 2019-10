Bouwbedrijf met veel vrijgezellen begint zoektocht: 'Bouw zoekt vrouw'

Het begon als een grap, maar het lijkt nu echt te gaan gebeuren. Bouwbedrijf Webbink uit Twente is een actie gestart om de vrijgezelle mannen aan een vrouw te helpen.

Op Facebook werd er geroepen: ‘Bouw zoekt vrouw!’, en dat wordt nu heel serieus genomen. Inmiddels stromen er al meer dan 1000 reacties binnen.

Geen boeren

In totaal zijn er 13 bouwvakkers op zoek naar een leuke vrouw. Tijdens een speciale avond kunnen vrouwen speeddaten met de mannen en ze zo leren kennen. “Het is ontstaan als geintje”, legt eigenaar Arjan Webbink uit. “Maar inmiddels zijn de reacties overweldigend.”

“Het zou toch mooi zijn als we 1 of 2 collega’s aan een leuke vriendin kunnen helpen”, vervolgt de bouwondernemer. “Dit past ook bij ons, we zijn een familiebedrijf en hebben een heel actieve feestcommissie die veel organiseert. En ja, we houden wel van een lolletje.” Vrijdag 8 november is de grote dag. Dan kunnen vrouwen kennismaken met de vrijgezelle mannen uit de bouw. Weer eens wat anders dan een boer, toch?

Bron: AD. Beeld: Facebook