Brabantse peuter verslikt zich in pannenkoek en overlijdt

Je zag ze als eerste op hippe blogs maar nu zijn ze overal: salades in oude jam- of mayonaisepotjes. Helemaal niet moeilijk om zelf te maken en het ziet er direct stijlvol uit. Je kunt bijvoorbeeld een salade als voorgerecht serveren in een potje. Of je neemt – hoe handig – je salade mee naar werk voor de lunch.

Libelle samen met Calvé

De truc bij een salad in a jar is zorgen dat je niet alleen lekkere ingrediënten neemt, maar ook kijkt naar ingrediënten die mooie en opvallende laagjes vormen in een potje. Bijvoorbeeld appel met een rode schil. Of knalgele mais. Of geitenkaas. Bekijk de video voor het heerlijke recept.

Benodigdheden voor 1 persoon:

1 appel met rode schil

75 gram mais

1 bijna lege pot Calvé Mayonaise, pot 650 ml

geitenkaas

50 g spekjes, uitgebakken

40 g walnoten, in stukjes

35 g veldsla

Voor de dressing:

1 el appelciderazijn

½ theelepel tijm

2 el Calvé Mayonaise

½ theelepel honing

beetje zout, peper (naar smaak)

Zo maak je de salade:

Maak eerst de dressing in het bijna lege mayonaise potje. Heb je alleen een lege pot, voeg dan 2 eetlepels Calvé mayonaise toe. Voeg vervolgens 1 eetlepel appelciderazijn, 1/2 theelepel verse tijm en 1/2 theelepel honing toe. Breng op smaak met peper en zout. Voeg daarna alles ingrediënten toe. Begin met de harde ingrediënten zoals appelstukjes, spekjes, mais en walnoten. Ga daarna over op de zachtere ingrediënten: de geitenkaas en voeg tot slot de veldsla toe. Bouw de laagjes zo op dat ingrediënten met verschillen kleuren op elkaar liggen. Zo smaakt het niet alleen heerlijk maar ziet het er ook prachtig uit. Draai de deksel goed dicht. Draai voor de lunch de pot om, zo verdeelt de dressing zich over de gehele salade.

Wist je dat?

Calvé Mayonaise al meer dan 120 jaar bestaat? De oorsprong ligt in de Nederlandse Olie fabriek uit Delft. De mayonaise is gemaakt van goede en pure ingrediënten zoals plantaardige olie, azijn en eieren. 252 testers proefden en gaven Calvé mayonaise gemiddeld een 8,4.* Voor meer inspiratie klik hier.