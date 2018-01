Zóveel geld had Brad Pitt over voor een date met deze bekende actrice

Brad Pitt is waarschijnlijk de laatste man op aarde die moeite hoeft te doen om een leuke vrouw aan de haak te slaan. Toch heeft hij onlangs 120.000 dollar geboden voor een date met niemand minder dan Game of Thrones actrice Emilia Clarke. Voor dat bod van omgerekend 100.000 euro wilde hij een aflevering van Game of Thrones kijken in gezelschap van de hoofdrolspeelster. En ja, dit lees je goed. Toilet-grapje

Een collega van Emilia, Kit Harington, dreef tijdens een benefietveiling in Hollywood de prijs flink op. Het bieden begon met zo’n 20.000 euro, maar al snel had Brad 90.000 euro geboden. Kit Harington (John Snow in de serie) was op dat moment nét even naar het toilet. Oeps.

Kit grapte toen hij terug was van zijn toiletbezoek nog dat hij Emilia Clarke wel wilde vervangen in Game of Thrones. Jammer voor Brad: hij werd uiteindelijk overboden door iemand die 160.000 dollar over had voor een date met de bekende actrice. Toch gokken wij dat Brad niet lang verdrietig is (en gauw een nieuwe date heeft), wat denk jij?

Bron: Marieclaire.nl. Beeld: ANP