Vrolijk babynieuws: Bram Moszkowicz is opa geworden

Leuk nieuws voor voormalig strafadvocaat Bram Moszkowicz: hij is opa geworden van een meisje. Zijn zoon Nathan maakte de geboorte van zijn dochter op Instagram bekend.

Nathan plaatste een foto van zichzelf en de pasgeboren Neviah en laat weten dat ze op 20 september geboren is. Bij de foto schrijft hij: “Welkom op deze wereld, lief meisje genaamd Neviah Moszkowicz (נביאה). De liefde die ik voor jou voel is onbeschrijfelijk, ongekend en onvoorwaardelijk.”

Moederliefde

In mei maakten Nathan en zijn vriendin Nadeche de Zwart bekend een kindje te verwachten. Moeder Nadeche is ook geen onbekende: ze is model en modeblogger. Ook zij plaatste een kiekje van haar dochtertje op Instagram en schrijft hierbij: “Nooit gedacht dat ik dit intense gevoel van onvoorwaardelijke liefde ooit zou mogen voelen en zou mogen ontvangen.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP