Brandweer rukt uit voor gaslek maar treft iets héél anders aan

Als je plotseling een harde knal hoort én een vreemde lucht ruikt, dan is het niet zo gek dat je denkt aan een gaslek. Bewoners van een huis aan de Knotwilgenstraat in het Zuid-Hollandse Schoonhoven trokken woensdag dan ook meteen aan de bel en schakelden de brandweer in.

De brandweer ging er direct op af, maar ontdekte al snel dat er iets heel anders aan de hand was…

‘Dat verklaart de vreemde lucht’

Toen het meetapparatuur uitwees dat er geen sprake was van een gaslek, ging de brandweer op onderzoek uit. Die vreemde lucht en knal moesten namelijk ergens vandaan komen. Het duurde niet lang voordat de echte oorzaak werd gevonden: er was een rot ei uit elkaar geklapt. “Dat verklaarde de knal en vreemde lucht in het huis”, zo schrijft de brandweer op Facebook.

Hoe controleer je of je een gaslek hebt?

Hoewel aardgas van nature geurloos is, wordt er een geurstof aan toegevoegd. Dit betekent dat je een gaslek in de meeste gevallen kunt ruiken. Als je een klein gaslek hebt en de ruimte goed geventileerd is, dan hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Om erachter te komen of je een gaslek hebt, kun je een beetje zeepsop gebruiken. Je maakt wat sop (afwasmiddel bijvoorbeeld) aan met water zodat je schuim krijgt. Dit schuim smeer je vervolgens op de leidingen en koppelingen. Wanneer het sop gaat bubbelen, weet je dat daar een lek zit. Gebruik nóóit een vlammetje om naar het lek te zoeken!

Wat te doen bij een gaslek?

1. Wees voorzichtig met elektriciteit

De vonkjes die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een stopcontact of de lichtschakelaar kunnen bij een grote hoeveelheid opgehoopt gas al tot een explosie leiden. Hetzelfde geldt voor het gebruik van je mobiele telefoon of bijvoorbeeld een zaklamp.

2. Zet je ramen en deuren open

Zodat het gas de kans krijgt om uit de ruimte te ontsnappen.

3. Sluit de hoofdtoevoer af

De hoofdgaskraan zit vlak voor de gasmeter, meestal in de meterkast, al kan deze ook in de gang of in de trapkast zitten. Wanneer de uiteinden van het kraantje met de leiding meelopen, staat hij open. Als de uiteinden haaks op de leiding staan, is hij dicht.

4. Bellen!

Ga vervolgens naar buiten en bel (gratis) het nationale storingsnummer gas en stroom, 0800-9009, om het lek te melden. De melding komt terecht bij je eigen netbeheerder, die maatregelen zal treffen. Bel 112 als je de situatie als acuut ervaart.

Bron: Facebook, Radar. Beeld: iStock