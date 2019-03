Brandweer Groningen krijgt brief van prins Harry en hoogzwangere Meghan

Het was vandaag een mooie dag voor Brandweer Groningen. Tussen de post van het korps zat namelijk een originele bedankbrief van het Britse Koningshuis.

In oktober stuurden de Groningse brandweermannen voor de grap wat cadeautjes op naar Engeland om prins Harry en Meghan Markle te feliciteren met de zwangerschap. Het pakketje bestond uit een rompertje, een slabbetje en een folder hoe je kind beter kunt beschermen tegen brandwonden of andere vormen van gevaar.

Roze wolk

Enkele maanden later hebben de mannen eindelijk een reactie gekregen op hun kraamcadeau. Deze brief kan volledig onverwachts. Brandweerman Jans Wiersema had nooit gedacht dat ze ook daadwerkelijk reactie zouden krijgen van het Brits koningshuis en vindt de brief dan ook fantastisch. “Je stuurt uit een lolletje een doosje naar Engeland en dan krijg je zo’n keurig nette brief terug. Echt prachtig”, vertelt hij aan Dagblad van het Noorden. De brandweerman hoopt met de cadeautjes en de folder wat extra informatie te kunnen geven aan het koningspaar. “Want daar gaat het om”, legt hij uit. “De actie heet niet voor niets: ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’. Kinderen kunnen beter beschermd worden, maar veel ouders weten dat niet.”

Ingelijst

De brandweermannen vinden het erg speciaal dat zij deze bedankbrief hebben mogen ontvangen. De koninklijke brief van de hertog en hertogin van Sussex is gelijk ingelijst en hangt op een prachtig plekje in de kazerne. Of Meghan en Harry ook daadwerkelijk iets met de tips van Brandweer Groningen gaan doen als de baby er is, is nog maar de vraag. “We hebben nog geen melding gehad dat we in dat paleis ook mogen gaan controleren”, grapt Wiersema. “Maar we zijn allang blij met zo’n attentie.”

Bron: Telegraaf, Dagblad van het Noorden. Beeld: Facebook, ANP