Waarom de brandweer moet lachen om déze geredde 'drenkeling'

De brandweer in Gelderland kreeg een schokkende melding binnen: er zou een lichaam drijven in de Rijn.

Ze rukten uit en waren snel ter plaatse om het lichaam uit het water te halen.

Wat is dat nou

Maar het ging helemaal niet om een lichaam, zo bleek achteraf. Wat lag er namelijk in het water, dat lijkt op een mens? Jawel, het ging om een vogelverschrikker. De duikploeg stond daarom wel even gek te kijken, toen ze bezig waren met hun reddingsactie. De vogelverschrikker lag met zijn armen wijd in het water en had felle kleuren kleding aan. Daarom leek het écht op een mens.

Lachen

De duikploeg besloot de vogelverschrikker toch maar uit het water te halen. Anders zou de brandweer waarschijnlijk nog meer meldingen binnenkrijgen. Want als andere mensen dit zouden zien liggen in het water dan waren ze zich vast rot geschrokken.

Achteraf besloot het team toch maar even met de vondst op de foto te gaan:

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Facebook