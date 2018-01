Dappere brandweerman adopteert de baby wiens leven hij redde

Wat begon als een normale dienst voor de brandweerman Marc Hadden, eindigde in de grootste verrassing van zijn leven.

Hij ging namelijk naar huis met een meisje op zijn arm wie later zijn dochter zou worden.

Noodgeval

Marc werd op 14 november 2011 opgeroepen om een vrouw te helpen die met extreme buikpijn kampte. Kort daarna was de brandweerman voor het eerst aan het meehelpen om een kindje op de wereld te zetten. Het meisje had moeite met ademhalen, waarna Marc haar aan het zuurstof moest leggen tot ze zelf kon ademen. “Het was geweldig om haar uiteindelijk te horen huilen”, vertelt de moedige brandweerman.

Adoptie

Eenmaal in het ziekenhuis vertelt de kersverse tienermoeder dat ze niet voor het kindje kan zorgen. Marc en zijn vrouw Beth waren vanwege zwangerschapsproblemen tijdens de geboortes van hun twee zonen en de wens voor een derde kindje al jarenlang bezig met een adoptieproces. “Opeens had ik de kans om te vertellen dat Marc en ik al jaren op zo’n kans hoopten”, vertelt Beth. De alleenstaande moeder keek Beth aan en zei: ‘Ik wil dat jullie de baby adopteren’.

Een oogwenk

Marc en Beth gaven het meisje de naam Rebecca Grace. Ondertussen is het alweer 6 jaar geleden dat het meisje in het gezin werd opgenomen. Grace weet sinds dag 1 dat ze geadopteerd is en vertelt zelfs aan mensen dat haar vader haar heeft gered in de ambulance en heeft geholpen met haar eerste ademhalingen. Het vrolijke meisje is gek op strikken, tutu’s en gymmen. “Ik heb altijd al een dochter gewild, dit is werkelijk waar fantastisch”, aldus Marc. Beth vult daar op aan: “De beste dingen in het leven gebeuren soms in een oogwenk, en je kunt ze dan simpelweg niet laten gaan.”

Bron: people.com. Beeld: iStock