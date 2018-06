Brandweerman ontfermt zich over baby na auto-ongeluk: "Hier doe ik het voor"

Het hartverwarmende beeld van de Amerikaanse brandweerman Chris Blazek dat een jong meisje in slaap wiegt, gaan momenteel de wereld rond. Hij ontfermde zich over de jongste dochter toen haar moeder werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Hij deelde de foto met zijn verhaal op de Facebookpagina van de brandweer in Chattanooga in Amerika. “Dit is waar brandweermannen het voor doen”, schreef hij erbij.

Auto-ongeluk

Toen de brandweerman afgelopen zaterdag onder de douche stond nadat hij terugkwam van een woningbrand, werd hij opgeroepen voor een auto-ongeluk waarbij een moeder en haar dochters betrokken waren. Op het moment van het ongeluk zat de zwangere moeder achter het stuur en haar dochters van 7 jaar en en vier maanden achterin.

Buikpijn

Chris schrijft bij het bericht op Facebook: “De moeder was hysterisch, omdat ze veel last had van buikpijn en rugpijn. De twee oudste kinderen waren in orde, maar de kleine baby van vier maanden oud was heel aangedaan en huilde hard.” Hij haalde het meisje uit de auto en bekeek hoe ze eraan toe was. “Ze legde meteen haar hoofdje op mijn schouder.”

Rusten

Toen Chris merkte dat zijn collega’s het onder controle hadden en de moeder naar het ziekenhuis werd gebracht, ging hij even neerzitten om te rusten. “Ze viel meteen in slaap in mijn armen.”

“Het is voor momenten zoals deze dat ik deze baan heb”, vertelt Chris nog.

