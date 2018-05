Brandy (25): "Mijn baby kreeg kanker in de baarmoeder"

De Amerikaanse Brandy Sisneros (25) kreeg te horen dat haar pasgeboren dochtertje kanker heeft gekregen, waarschijnlijk toen ze nog in de baarmoeder zat. Toen de kleine Annaleise slechts veertien dagen oud was, moest ze al een gruwelijke chemotherapie ondergaan.

Leukemie

De nu negen maanden oude baby had toen ze werd geboren last van rode uitslag. Artsen dachten in eerste instantie dat ze allergisch was, maar tijdens het bloedonderzoek kwam naar voren dat het een vorm van kanker was. Annaleise kreeg de diagnose acute myeloïde leukemie toen ze nog maar een paar dagen oud was. Waarschijnlijk is de ziekte in de baarmoeder ontstaan, terwijl deze vorm van leukemie eigenlijk erg zeldzaam is bij kinderen.

Schuldig

Brandy voelde zich enorm schuldig voor de diagnose van haar dochtertje. “Ik gaf mezelf de schuld”, geeft ze toe. “Misschien was het iets, een chemische stof die ik gebruikte. Als je zwanger bent geef je alles door aan de baby die in je groeit.”

Haaruival

Om haar proberen te genezen zou het kleine meisje chemotherapie krijgen. Ze was toen pas twee weken oud. Ze kreeg hiervoor bloedtransfusies om ervoor te zorgen dat het aantal witte bloedcellen laag genoeg was zodat de chemotherapie effectief en veilig zou zijn. De chemotherapie duurde eigenlijk tien dagen, maar op dag acht werd Annaleise ernstig ziek. Ze moesten haar veel medicijnen geven en op een gegeven moment had ze 20 machines die haar voedden. Een week lang lag Annaleise in kritieke toestand, maar daar vocht ze zichzelf doorheen. Wel zijn de kleine, donzige haartjes van Annaleise door de chemotherapie uitgevallen.

Trots

Na vier rondes chemotherapie, werden opnieuw bloedtesten gedaan. Daaruit is gebleken dat de behandeling heeft geholpen en dat ze nu in remissie is. Moeder Brandy is hartstikke trots op haar kleine meisje. “Zelfs tijdens de slechtste periode huilde ze niet echt. Het is een superster. Zij is degene die ons kracht heeft gegeven.”

Bron: The Sun. Beeld: Facebook