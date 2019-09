Brecht van Hulten (49) stopt met Kassa: “Ik schoot overal tekort”

Brecht van Hulten (49) is al 9 jaar hét gezicht van het consumentenprogramma ‘Kassa’, maar helaas voor de kijkers komt daar binnenkort verandering in. De presentatrice heeft namelijk besloten om te stoppen met het programma.

Het contract van Brecht bij BNNVara zou sowieso aan het einde van dit jaar al aflopen en wordt dus ook niet verlengd.

Tijd voor iets nieuws

Hoewel Brecht het programma altijd met veel plezier heeft gepresenteerd, is het volgens haar wel tijd voor iets nieuws. “Ik heb het erg naar m’n zin gehad bij Kassa, maar je bent wel altijd bezig met wat er mis is, wat niet deugt. Er zijn zoveel mooie dingen in het leven waar ik in geïnteresseerd ben,” zo vertelt ze aan het AD.

Eigen plan trekken

Vorig jaar haalde Brecht de Russische balletgrootheid Sergei Polunin naar Lowlands en Carré in Amsterdam, en maakte een documentaire van het hele avontuur. Een carrière-uitstapje dat naar meer smaakte: “Ik ben bezig met programma-ideeën, maar bij de televisie is het natuurlijk ook zo dat je lot in handen van de netmanagers van de NPO ligt: zij bepalen of je iets mag maken of niet. Ik wil nu graag m’n eigen plan trekken. Stiekem heb ik ook al mijn hele leven het theater in gewild – of misschien komt er wel een boek. Ik heb meerdere pannetjes op het vuur.”

Gevolgen hersenschudding

De gezondheid van Brecht heeft de afgelopen jaren het nodige te verduren gehad. Brecht kreeg 2 hersenschuddingen in korte, waarna Kassa haar begin dit jaar geruime tijd liet vervangen door Amber Kortzorg. In 2016 vertelde Brecht openhartig over de gevolgen van de hersenschuddingen. En ook dat ze te lang heeft geprobeerd om alle ballen hoog te houden. “Terwijl mijn lichaam allerlei signalen gaf dat het niet meer ging. Die heb ik niet goed opgepikt, totdat ik door overbelasting behoorlijk de kluts kwijt raakte. Het had nogal wat gevolgen: ik heb maandenlang concentratieproblemen en last van geluiden om me heen gehad. Nog steeds, daarom wilde ik ook hier afspreken: geen muziek, een redelijk rustig restaurant. Ik ben echt een ander persoon geweest de afgelopen anderhalf jaar.”

‘Ik schoot overal tekort’

Volgens Brecht zat ze op een gegeven moment zo diep, dat ze zich realiseerde dat het zo niet meer verder kon. “Ik herstelde niet meer. Ik schoot overal tekort, als moeder, als echtgenote, als collega. Ik heb een half jaar niet met vrienden of familie gebeld, had al genoeg aan de kinderen om me heen. Ze uit school halen, soms kwamen er vriendjes mee. Koken, kinderen naar bed brengen als mijn man nog aan het werk was – dat was meer dan genoeg voor me. Maar juist dat idee van tekortschieten moest ik loslaten, leren er vrede mee te hebben. Dat was de ommekeer. Ik zag in dat je ook in rottige situaties nog steeds een keuze hebt tussen gelukkig of ongelukkig zijn. Ik had veel pijn in mijn hoofd en kon bijna niets meer, maar leerde dat ik me toch goed kon voelen – over de situatie en over mezelf.”

Schuldgevoel

Al die tijd ging haar werk voor Kassa gewoon door. “Alle voorbereidingen deed ik thuis, op mijn moment. Half uurtje inlezen en dan de was ophangen, of iets anders waar je je hoofd niet bij hoeft te gebruiken. En dan weer een half uur verder werken. Want dat was het, mijn hersens werkten gewoon niet meer na een half uur focus. De redactie en de crew hebben dat al die tijd fantastisch opgevangen, maar ook daar heb ik me lang schuldig over gevoeld. Het enige wat ik deed was de uitzending zelf, op zaterdagavond. Dat was mijn ‘uitje’ in de week, dan was ik even onder de mensen. Op zondag kon je me opvegen, dat wel.”

Bron: AD. Beeld: ANP