Bregje (43) heeft een nieuwe nier nodig: “Ik wil weer gewoon kunnen leven"

Bregje (43) was een ambitieuze verpleegkundige en moeder van 3 kinderen, tot ze te maken kreeg met cystenieren. Ze heeft nog maar weinig energie en kan bijna niks meer ondernemen met haar kinderen. Bregje roept mensen op met hun dierbaren te praten over hun donorkeuze.

De cystenieren hebben tot gevolg dat Bregjes nieren groter worden en dat de functie ervan sterk achteruitgaat. Ook tastten de cysten de lever aan, die daardoor opzwol en op een gegeven moment maar liefst 12 kilo woog. Bregje: “Mensen op straat vroegen aan mij of ik zwanger was. Ik ben een slanke, lange vrouw, dus het had gekund.” Wat er werkelijk achter zat, wilde ze niet aan iedereen vertellen. “Je kunt het mensen daarom niet verwijten, maar het doet toch iets met je.”

20 procent

Haar lever en nieren moesten worden getransplanteerd. Bij de lever is dat gelukt, maar bij de nieren nog niet. Vanaf een nierfunctiepercentage van 20 procent mag je op de wachtlijst. Dat is bij Bregje net het geval. “Er zijn ook mensen die een nog lager nierfunctiepercentage hebben, ik wil ook hen vertegenwoordigen. Zij hebben bijna helemaal geen energie meer.” Daarom wil ze haar stem laten horen in de campagne Doneer 1 minuut van de Nierstichting, waarvoor ze een videoboodschap inspreekt.

Belemmeringen

Zowel mentaal als fysiek kan Bregje bepaalde activiteiten niet meer ondernemen. Zo is ze erg snel overprikkeld en kan ze niet naar het theater, een concert of festival. De gevolgen merkt ze ook op fysiek vlak. Vermoeidheid speelt daarbij een erg grote rol. Heel simpele activiteiten kunnen al een grote uitdaging zijn. “Koken kost me al heel veel energie. Ik doe het wel, maar eigenlijk is het te vermoeiend”, vertelt ze.

Ze merkt het ook in de activiteiten die ze met haar kinderen kan doen. “Mijn dochter is bijna 17 en vroeger gingen we winkelen. Dat kan nu niet meer.” Ook ligt Bregje steevast om 14.00 uur even op bed. “Die rust heb ik echt nodig. De kinderen weten ook: dan ligt mama op bed en kan ik dus niet naar haar toe.”

Nierdialyse

“Als ik geen nier krijg, is de verwachting dat ik binnen nu en een halfjaar aan de nierdialyse moet. Vanaf dan is het alleen nog maar levensverlengend.” Dat houdt in dat ze 3 dagen per week, 4 uur aan een apparaat zit dat haar nierfunctie overneemt. “De dagen ertussen ben je dan eigenlijk alleen maar aan het uitrusten. Je kunt in principe niks meer”, vertelt ze.

Oproep

Bregje wil dat mensen gaan nadenken over hun keuze over orgaandonatie na het overlijden. “We gaan er vaak pas over nadenken als we 70 zijn, maar soms is het dan al te laat.” Daarnaast zijn nabestaanden al druk zat. “Dan ben je bezig met rouwen en staat je hoofd er niet naar. Daarom is het zo belangrijk dat mensen het van tevoren delen.” Nu doet slechts de helft van de Nederlanders dat.

In juni gaat ook de nieuwe wet orgaandonatie in, waardoor achter iedereen die geen keuze heeft ingevuld, automatisch een ja komt te staan. Bregje is daar positief over: “Daardoor gaan er meer mensen gered worden.” Dat is nu al te zien aan landen zoals Spanje en België. Daar zijn de wachtlijsten een stuk korter.

Nasleep

Bregje wil nog wel benadrukken hoe ingrijpend een transplantatie is. “Het is niet zo dat áls ik een nieuwe nier krijg ik weer helemaal zoals vanouds bent. Ik wil dat ik gewoon weer meer kan doen, niet per se alles.” Patiënten met een transplantaat blijven kwetsbaar omdat er bepaalde medicijnen genomen moeten worden die ervoor zorgen dat het immuunsysteem afgeremd wordt om een afstotingsreactie te voorkomen. Gelukkig blijft ze positief. “Ik ben niet de ziekte, ik heb de ziekte”, vertelt ze hoopvol. “Ik wil weer gewoon kunnen leven en genieten van de dingen die ik kan.”

Bekijk hier de video met de oproep van Bregje:

