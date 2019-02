'Britse koningsfamilie wordt geëvacueerd als er Brexit-rellen uitbreken' 

De Brexit doet de gemoederen al maanden hoog oplopen in Engeland. Rellen, ruzie in het parlement: er hangt een grimmige sfeer rondom het vertrek van het land uit de Europese Unie.

Daarom wordt ook lichtelijk gevreesd voor de veiligheid van Queen Elizabeth en haar familie.

Geheime locatie

In het diepste geheim zijn er maatregelen getroffen om de Britse koningin, haar man Philip en andere leden van het koningshuis te evacueren, zo meldt The Sunday Times op basis van een bron binnen de overheid. Ze worden naar een locatie buiten Londen gebracht, die voor hun eigen veiligheid natuurlijk niet wordt prijsgegeven.

Koude Oorlog

Volgens de krant bestaan deze noodevacuatieplannen als sinds de Koude Oorlog, om de koningsfamilie te beschermen als er een nucleaire aanslag werd gepleegd door de Sovjet Unie. Die plannen worden nu dus weer van stal gehaald. Er wordt namelijk rekening gehouden met het uitbreken van rellen bij een no-dealbrexit.

Brexit

Het Britse parlement keurt namelijk het brexitakkoord dat premier Theresa May heeft opgesteld met de EU nog altijd niet goed. Het lijkt er nu dus op dat Engeland zonder akkoord uit de EU gaat stappen. En daarin voorzien velen chaos.

Queen kritisch over Brexit

Queen Elizabeth heeft zich eerder al eens uitgelaten over de Brexit. Ze uitte kritiek op de oorlogvoerende politici, benadrukte dat er respect moet blijven bestaan en het grotere geheel niet uit het oog moet worden verloren. De hoop is natuurlijk dat de evacuatie niet nodig zal zijn, maar je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen, toch?

