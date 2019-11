Bridget Maasland deelt eerste foto met André Hazes

Bridget Maasland heeft dinsdagavond een foto op Instagram geplaatst waarop ze samen met André Hazes te zien is. Op het kiekje kijkt het bekende stel verliefd de camera in. Het is de eerste foto van de twee samen, sinds bekend werd dat ze gevoelens voor elkaar hebben.

Eerder vertelde Bridget: “Relatie, relatie… laten we niet te hard van stapel lopen. We hebben het leuk, that’s it. We moeten nog uitzoeken of er sprake is van een relatie. Zo lang zien we elkaar nog niet. Maar ik ben wel verliefd.”

Avontuur

Bij de foto schrijft Bridget Maasland een eerlijke tekst in het Engels. De presentatrice schrijft: ”Misschien werkt het wel, of misschien werkt het niet. Maar kijken of het kan werken wordt het beste avontuur ooit!” Ze sluit haar woorden af met twee rode hartjes.

Reacties

Onder de foto stromen de reacties binnen. Jochem Myjer schrijft “En zo is het!”, onder de foto. En zanger Dotan reageert met de woorden “Geniet ervan!”. Hieronder kun je de foto van het kersverse koppel bekijken.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP