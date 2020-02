Bridget Maasland reageert in radio-interview emotioneel op breuk met André

Ze leken zo gelukkig, maar toch maakten André Hazes en Bridget Maasland begin deze week bekend dat ze na 4 maanden uit elkaar gaan. Bridget liet woensdagochtend voor het eerst van zich horen in een interview op de radio.

Radio 538-dj Frank Dane belde met Bridget tijdens de ochtendshow om te vragen hoe het met haar gaat. “Alles oké, ja zeker”, reageerde ze daarop. Frank vroeg haar naar de verschrikkelijke dagen die ze achter de rug heeft. “Een paar verschrikkelijke maanden als het om de buitenwereld gaat”, aldus Bridget. “Dit is voor niemand vol te houden, als mensen zo met je omgaan. Ik vind het echt heel heftig.”

Frank vertelt dat hij Bridget een paar weken geleden nog heeft gezien en dat ze toen heel gelukkig was. “Wat is er misgegaan tussen jou en André?”, vraagt Frank haar dan ook. “Als er zoveel druk van buitenaf op ligt, zoveel bedreigingen, negativiteit… Rare dingen zijn er gebeurd. Ik denk, zeker na de afgelopen dagen, als men iets minder sterk in zijn schoenen staat dan ik, dat er dan echt heftige dingen zouden kunnen gebeuren. Dat mensen dat echt niet aan zouden kunnen”, reageert ze daarop. Bridget vertelt verder dat het voor haar en André ook moeilijk was om hun levensstijlen op elkaar aan te passen en er echt achter te komen wat er tussen hen speelde.

Media

Over de bedreigingen vertelt ze verder: “Bedreigingen via de post, via Instagram, je kunt het zo gek niet bedenken. Zo’n inbreuk op je privacy. Het is allemaal zo negatief. Als je het hebt over internetpesten en dat mensen daar niet tegen kunnen: dit ging zo ver.” Een van de sidekicks vraagt Bridget naar het feit dat zij en André in een verklaring de media de schuld gaven van de breuk. Bridget reageerde daarop: “Ik heb de media niet de schuld gegeven, dat is totaal verkeerd geïnterpreteerd. Ik heb gezegd: ‘Door alle negativiteit en de druk en weerstand vanuit de buitenwereld, en de bedreigen vanuit alle hoeken, maar vooral vanuit social media, is ons gewoon niet de kans gegeven om ons überhaupt te ontplooien.’ Ik heb sommige dingen misschien ook niet goed aangepakt en doordat ik zo verliefd was, heb ik dingen gepost om te laten zien hoe blij we waren. Maar dat doet iedereen die verliefd is.”

Liefdesverdriet

Bridget wil niet vertellen hoe het gesprek met André is gegaan waarin ze besloten uit elkaar te gaan. “Ik ga helemaal niet op details in. Het is al triest genoeg. Ik heb ook gewoon liefdesverdriet. Het doet ook ontzettend veel pijn.” Bridget geeft dan ook toe dat de relatie die ze met André had uiteindelijk niet sterk genoeg was om alle negativiteit te overwinnen. “Wel qua hoeveel we van elkaar houden en hoe gek we op elkaar zijn, maar niet qua hoe we in het leven staan. Uiteindelijk gaat het dan toch niet werken.”

Vreemdgegaan

Frank vraagt Bridget ook of er niets vervelends is gebeurd, of iemand is vreemdgegaan. Bridget antwoordt daarop: “Ik ben me van niets bewust. Naar mijn weten is er op Curaçao niets gebeurd. Het kan anders zijn, maar ik weet dat niet. Daar is dus ook niets op gebaseerd.” Ze vertelt dat hun levens uiteindelijk niet goed bij elkaar pasten en dat ze daarom hun verlies moesten nemen. “Het was superleuk en wat hebben we het leuk gehad. (…) Maar het is inderdaad verdrietig, ja”, sluit de presentatrice af.

Bron: Radio538.nl. Beeld: Brunopress