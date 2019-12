Bridget Maasland vertelt over haar eerste ontmoeting met Rachel Hazes

Bridget Maasland heeft vrijdagavond voor het eerst haar schoonmoeder ontmoet. Het was de eerste keer dat ze Rachel Hazes in levenden lijve zag.

In RTL Boulevard vertelt de presentatrice hoe het was.

Advertentie

Leuk wijf

Bridget en Rachel waren samen bij een concert van André Hazes. “Het was een groot feest”, vertelt Bridget. En over Rachel: “Wat een leuk wijf. We hebben alleen maar staan dansen, swingen, lachen.”

Jarige moeder

Ook André heeft al kennisgemaakt met zijn schoonfamilie. “Dré was ook op de 70e verjaardag van mijn moeder”, vertelt ze. “Dus hij heeft mijn ouders ook voor het eerst ontmoet.”

Dikke mik

Het kon eigenlijk al niet misgaan tussen Bridget en Rachel. Van de week sprak de moeder van André al vol lof over haar nieuwe schoondochter. Zo appten en belden ze voor ze elkaar überhaupt hadden gezien al veel met elkaar. “Ze is echt leuk, ik zou goed met haar kunnen leven.”

Dit bericht bekijken op Instagram Olaf en Elsa🥕⛷ Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 6 Dec 2019 om 6:22 (PST)

Waarom RTL Boulevard het niet over het huwelijk van de ex van Bridget Maasland heeft gehad:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress