Bridget Maasland en Rachel Hazes gaan samen op vakantie

Veel volgers vragen zich af of het wel verstandig is om nu op vakantie te gaan naar Barcelona in verband met corona. De presentatrice reageert daarop dat ze pas in september zullen vertrekken. Daarnaast vinden veel mensen het mooi om te zien dat Bridget en Rachel het zo goed met elkaar kunnen vinden. Zo schrijft iemand: “Wat leuk dat Rachel erbij zit” en dat het heel volwassen is hoe de twee met elkaar omgaan.

Dit bericht bekijken op Instagram Next trip, Barcelona! #romereünie #bridgetandleonstraveltips #dankbaar🙏 Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 17 Jul 2020 om 1:20 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress