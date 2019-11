Bridget Maasland gaat voor een nieuw kapsel

Bridget Maasland is de laatste tijd veel in het nieuws vanwege haar verliefdheid op André Hazes.

Ze vindt het nu tijd voor een make-over.

Op social media laat ze weten dat ze heeft gekozen voor een nieuw kapsel en andere make-up. Haar fans zijn onder de indruk. ‘Wauw’ en ‘wat mooi!’, klinkt het massaal.

Bridget kon de ophef rondom haar liefdesleven niet waarderen. Uiteindelijk was zij de gebeten hond in het verhaal. “Er is heel heftig en overdreven op gereageerd. Belachelijk, waar bemoei je je mee”, zei ze eerder.

Dit bericht bekijken op Instagram Lekker 💡 en mooie #makeupandhair @hulya_paak #makeoverdageninthemansion @hotterthanmydaughter_official Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 22 Nov 2019 om 11:21 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: ANP