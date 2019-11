Bridget Maasland in de wolken met cadeau van André

André Hazes steekt zijn liefde voor Bridget niet langer onder stoelen of banken: De presentatrice laat op Instagram zien dat er bij thuiskomst een wel héél romantisch tafereel op haar stond te wachten.

De zanger had namelijk een gigantisch boeket rode rozen voor haar gekocht.

Enthousiaste reacties

“Dit is fijn thuiskomen!” zo schrijft Bridget bij het romantische tafereel. Voor de open haard is een groot aantal bloemen te zien voor de presentatrice. De volgers van Bridget reageren enthousiast op haar foto. “Lief!!! Geniet ervan!” schrijft Dotan bijvoorbeeld.

“Eén van de tofste wijven”

André vertelde vorige week nog aan Shownieuws ontzettend gek te zijn op de presentatrice. “Ik heb sinds kort contact met Bridget en we hebben het heel leuk. Het is een van de tofste wijven die ik ooit heb ontmoet. We zijn een beetje hetzelfde.”

Stroomversnelling

Toch gaf hij aan zich nog een beetje te moeten inhouden, gezien het feit dat de liefde nog érg pril is. “Het is eigenlijk nog helemaal niks. Ik heb gisteravond pas voor het eerst echt met haar gegeten! Dus we zijn echt aan het onderzoeken van: wat is het nou precies? Het is in zo’n stroomversnelling gegaan, maar we zijn al zowat getrouwd, volgens sommige mensen.”

