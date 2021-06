Bridget Maasland plaatst kiekje met nieuwe vriend op social media

Dat laatste restje nasi, die halve broccoli: we gooien met z’n allen heel wat eten weg. Maar door slim te plannen, kun je tot 34 kilo goed voedsel, per persoon per jaar besparen. Jay-Jay Smit (33) vertelt hoe zij en haar man Arno (40) met deze ‘groene gewoonte’ voedselverspilling tegengaan en tegelijkertijd flink wat geld besparen.

Jay-Jay: “Elke zondag maak ik een planning met wat we de komende werkweek gaan eten. Ik let er goed op dat ik ingrediënten combineer. Als in het ene gerecht bijvoorbeeld een halve courgette nodig heb, zoek ik er nog een gerecht bij waar ook courgette in kan. Zo blijft die halve courgette niet in de koelkast liggen.”

Weekboodschappen

“We kopen expres maar voor 5 dagen eten en niet voor 7, omdat het best vaak voorkomt dat er toch iets overblijft van een gerecht. Of dat er iets tussenkomt, waardoor we niet thuis eten. Op deze manier hoeven we nooit wat weg te gooien. In het weekend gaan we dus voor een kliekje of we gaan toch nog even naar de supermarkt.”

Thais met alle groenten

“Ondanks de goede planning, komt het nog wel eens voor dat er groenten overblijven. Van die ingrediënten maak ik op maandag vaak een Thais gerecht. Kruiden en kokosmelk erdoorheen: heerlijk! Restjes van gerechten vriezen we in. Dat is ook ideaal als ik ’s avonds op de ambulance moet werken.”



Jay-Jay: "Ik let er bij het maken van de weekplanning op dat ik ingrediënten combineer"

Besparen

“Voordat Arno en ik onze 2 kinderen kregen, deden we bijna iedere dag boodschappen. Dan gaf ik zo’n € 20,- tot € 30,- per keer uit, terwijl we nu in één of twee keer boodschappen doen voor € 115,- zo’n per week. We besparen daardoor bijna € 150,- per maand. En we gooien nu zelden meer eten weg. Ik vind het fijn dat we hiermee ons steentje bijdragen aan een beter klimaat door voedselverspilling tegen te gaan. Daarnaast kost het ook een stuk minder tijd om op deze manier boodschappen te doen.”

Meer groene gewoontes van Jay-Jay en Arno

Jay-Jay en Arno hebben nog meer handige tips waarmee je gemakkelijk op het klimaat kunt letten en vaak ook nog voordeliger uit bent:

Niet alle dagen vlees eten: “En als we wel vlees eten, ga ik naar de slager. In vlees van de slager zit vaak minder vocht dan in vlees van de supermarkt, waardoor je ook minder nodig hebt.”

Een moestuin aanleggen: "We zijn onlangs verhuisd en hebben nu een grote tuin, waarvan een deel moestuin is. Leuk voor ons en voor de kinderen, zo leren zij ook dat groente niet in de supermarkt groeit."

Neem altijd een tasje mee: "We willen zo min mogelijk plastic gebruiken."

Het huis verduurzamen: "We zijn bezig om zonnepanelen te laten installeren. Ook gaan we onze tochtige jaren zestig woning isoleren, zodat we niet meer stoken voor de buurt."

Goed voor het klimaat én de portemonnee

