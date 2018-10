Zo zag Bridget Maasland eruit toen ze nog model was

Op Instagram geeft presentatrice Bridget Maasland (43) regelmatig een kijkje in haar leven. En dat Bridget op jonge leeftijd al een schoonheid was, bewijst ze maar weer met deze foto uit de oude doos van toen ze nog model was.

Voordat Bridget haar debuut maakte op televisie, deed de piepjonge tiener aan modellenwerk. Inmiddels is ze al wat jaartjes ouder, maar qua uiterlijk is ze maar weinig veranderd. Op Instagram deelt ze een kiekje van toen ze nog model was.

Complimenten

“100 jaar geleden!”, schrijft Bridget bij de foto van de jongere versie van haarzelf. Een prachtige close-upfoto en haar fans zijn het erover eens: ze is geen spat veranderd. De complimenten van haar volgers stromen binnen. Sommigen vinden haar zelfs nóg mooier worden met de jaren. “Je bent nu vele malen knapper” en “nog altijd even mooi”, klinkt het onder foto.

Dit bericht bekijken op Instagram 100 jaar geleden! #tbt #model Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 16 Okt 2018 om 1:58 (PDT)

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Instagram. Beeld: ANP