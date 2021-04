Bridget Maasland over beëindigen Duitse romance: “Helemaal klaar mee”

Bridget Maasland is in de derde aflevering van haar podcast ‘Bridget and Friends: chickchat’ bijzonder openhartig over haar liefdesleven. De presentatrice vertelt dat ze onlangs een romance met een Duitse man heeft beëindigd, omdat hij absoluut niet romantisch was.

Volgens Bridget klikte het op elk vlak met de man, tot ze ineens volledig op hem afknapte.

Tijdje met elkaar geappt

“Ik was een tijdje aan het appen met een heel leuke man. Die had ik via zo’n datingsite ontmoet,” zo begint Bridget het verhaal. “Hij woont in Duitsland, dus die heb ik nog nooit gezien. We zaten echt wel een tijdje te appen.” De twee hadden elkaar nog nooit in real life gezien, maar door regelmatig met elkaar te videobellen hadden ze wel al een goed beeld van elkaar. Bridget zag het dan ook helemaal zitten en besloot iets leuks te verzinnen.