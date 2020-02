Bridget Maasland reageert voor het eerst op verzoening André en Monique

Hoewel de verzoening tussen André en Monique erg pijnlijk moet zijn geweest voor Bridget Maasland, heeft ze zich er tot nu toe niet over uitgelaten. Voor haar werkgever RTL Boulevard maakte ze echter een uitzondering. “Ik wens ze alle geluk samen, dat zullen ze nodig hebben,” aldus Bridget.

Hoewel de relatie tussen Bridget en André van korte duur was, had het wel degelijk een serieuze insteek.

Al over kinderen gesproken

André was sinds november samen met de presentatrice. Volgens Bridget hadden de twee het zelfs al over kinderen, zo is te lezen in een interview in Vrouw. “Het is tegenwoordig niet meer vreemd om op latere leeftijd moeder te worden. Maar mijn leeftijd was wel een reden om er met elkaar over te praten. Aan de andere kant: we waren nog maar een paar maanden samen, dus we waren er nog niet concreet mee bezig,” aldus de presentatrice.

Vakantie Curaçao

Toch maakte het koppel twee weken geleden bekend alweer uit elkaar te zijn. Het nieuws kwam opvallend genoeg een paar dagen na hun vakantie in Curaçao, waar ook Monique van de partij was. En hoewel er in de media de nodige speculaties rondgingen over een hereniging tussen Monique en André, bleef Bridget volhouden dat André niet vreemd was gegaan op het eiland. “Het is niet gegaan op Curaçao zoals veel bladen nu suggereren. Ik ben me er niet bewust van dat hij vreemdgegaan is,” zo vertelde ze vorige week op de radio tegen Frank Dane.

Veelzeggend kiekje

Donderdag deelde André echter een foto waaruit bleek dat hij weer samen was met zijn ex Monique. een foto waaruit bleek dat hij en zijn ex Monique weer samen zijn. Ook Monique plaatste niet veel later dit romantische kiekje:

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress