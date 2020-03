Bridget Maasland blikt terug op relatiebreuk: "De focus verleggen helpt me"

Bridget Maasland en André Hazes hadden een kortstondige relatie die flink werd uitgemeten in de media. Hun liefde was echter van korte duur. Aan Veronica magazine vertelt de blondine nu voor het eerst hoe het met haar gaat sinds de relatiebreuk.

De 45-jarige presentatrice laat weten dat ze veel steun heeft van haar vrienden, wat haar erg helpt.

Stroomversnelling

De liefde van André en Bridget was van korte duur, maar toch werd er al snel over serieuze zaken gesproken. Bridget noemde de zanger op Instagram zelfs de liefde van haar leven. De media liet het stel niet met rust, wat volgens Bridget meespeelde in het eind van hun relatie. “Daardoor ging alles in een stroomversnelling en kwam er zoveel op ons af. En hebben we misschien niet genoeg de kans gekregen om uit te vinden wat er tussen ons was”, legt Bridget uit.

Haatreacties

Niet alleen de pers schreef over de relatie van het stel, ook Nederland had zijn woordje klaar. De presentatrice laat weten dat ze overspoeld werd met haatreacties en zelfs doodwensen ontving. “Die mensen hebben geen idee wat er aan de hand is, ze waren er zelf niet bij, maar vinden het dan nodig om mij dood te wensen? Ik begrijp daar helemaal niets van en ik vind het ook heel ernstig”, verklaart ze over de nare berichten die ze ontving op sociale media.

Vrienden

Dat ze niet helemaal alleen is, helpt haar door de lastige periode heen, laat Bridget weten. Haar vrienden helpen haar erg. “Ik heb er een stuk of 8 om me heen”, aldus Bridget. “Met de een overheerst de humor, bij de ander juist de diepere gesprekken. Nu was het fijn om samen lekker te eten, veel te praten, gezellige dingen te ondernemen. De focus verleggen helpt me”, aldus de presentatrice.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress