Bridget Maasland is woest en sleept weekblad 'Privé' voor de rechter

Bridget Maasland klaagt weekblad Privé aan nadat ze een verhaal publiceerden over een ‘wild avontuurtje’ van André en Bridget na het huwelijk van Patty Brard in 2014.

André en Bridget hebben sinds enkele weken een relatie, maar in Privé stond dat zij al op 15 september 2014 een wilde nacht beleefd zouden hebben, na de bruiloft van Patty Brard.

Gevoelens

Het blad stelde dat Bridget en André dus al eerder het bed hadden gedeeld. Ze zouden tijdens het huwelijksfeest van Patty Brard in 2014 samen in het flessenhok van een café zijn beland. Zo stond in het blad: “Eerst voor de bar, later in het hok met lege flessen, dozen en kratten, werden Bridget en André toen reeds als magneten tot elkaar aangetrokken en maakten zij, zonder enige gêne, geen geheim van hun gevoelens voor elkaar.”

Gezoend

Hier is volgens Bridget niets van waar en daarom klaagt ze het weekblad aan. In RTL Boulevard heeft ze eerlijk gezegd dat zij en André eerder wél een keer hebben gezoend. “Er is die avond een zoen geweest, maar meer wil ik hier niet over kwijt”, vertelde ze toen.

Reputatie

Peter R. de Vries zal haar voor de rechter vertegenwoordigen. “Op een stuitende manier wordt haar reputatie aangetast. Het is vernederende onzin”, zegt hij. Volgens Peter zijn er veel mensen die kunnen getuigen dat de claim van Privé niet waar is. Het kort geding vindt vrijdag al plaats in de rechtbank in Amsterdam.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP