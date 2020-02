Bridget Maasland kan zichzelf in de spiegel blijven aankijken

Bridget Maasland spande een kort geding aan tegen Privé, maar verloor de zaak. Nu vertelt de presentatrice over wat er gebeurd is met André Hazes tijdens die ‘huwelijksnacht’. “Ik weet in ieder geval dat ik mezelf recht in de spiegel kan aankijken”, vertelt ze in het tijdschrift Vrouw.

Bridget zou op het huwelijk van Patty Brard in 2014 al een nacht met André beleefd hebben. Volgens haar is hier alleen niets van waar. “Als mensen dingen verkeerd willen uitleggen, kan ik daar niks aan doen. Ik weet in ieder geval dat ik mezelf recht in de spiegel kan aankijken.” Over de desbetreffende ‘huwelijksnacht’ spande Bridget een kort geding tegen Privé aan. Deze verloor ze in december.