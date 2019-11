Bridget Maasland spreekt voor het eerst op tv over André Hazes

Bridget Maasland streek woensdagavond voor het eerst neer in RTL Boulevard, sinds bekend is dat ze een relatie heeft met André Hazes. Ze deed even haar zegje.

“Het was een storm in een glas water”, begint Bridget over alle commotie.

Nare en lieve berichten

Ze deelt slecht nieuws voor al haar haters: nare opmerkingen heeft ze naar eigen zeggen niet eens gelezen en meteen verwijderd. “Aan de andere kant kreeg ik een stortvloed van lieve, mooie berichten van collega’s, van vrienden of onbekenden die zo liefdevol waren (…) Dat is eigenlijk wat ik me het meest heb aangetrokken: hetgeen wat positief was.”

‘We kunnen niet genieten’

Maar ook Bridget is niet van steen. Ze baalt dat hun romance zo veel kritiek krijgt. “Ik ben verliefd, André is verliefd. En we kunnen helemaal niet genieten van het feit dat we elkaar nu een beetje aan het ontdekken zijn, omdat het wordt overschaduwd.”

Brazes

Toch maken ze er het beste van. En Bridget verwijst zelfs op grappende wijze naar André middels haar nieuwe manicure. Op haar nagels prijkt namelijk ‘Brazes’. “We werden hier bij RTL Boulevard van de week ‘Brazes’ genoemd”, zo licht Bridget toe. Het koppel is volgens die redactie nu namelijk een beetje de Brangelina van Nederland. “Dus ik dacht: ik doe het gewoon.” Het resultaat kun je híer zien.

