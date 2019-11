Bridget Maasland geeft toe: "Ik ben verliefd op Dré"

Waar de twee afgelopen weekend nog voorzichtig toegaven dat ze elkaar ‘meer dan leuk vinden’, komt Bridget Maasland er nu rond voor uit: ze is hartstikke verliefd op André Hazes.

Dat vertelt de presentatrice aan Frank Dane in zijn ochtendshow op Radio 538. Van een relatie is alleen nog geen sprake. “Relatie, relatie… laten we niet te hard van stapel lopen. We hebben het leuk, that’s it. We moeten nog uitzoeken of er sprake is van een relatie. Zo lang zien we elkaar nog niet.” Klinkt heel nonchalant, maar na wat aandringen van Frank geeft ze toe: “Ja, ik ben wel verliefd.”

Niet netjes

Bridget vindt dat haar nieuwe vlam het goed heeft aangepakt door zijn ex Monique op de hoogte te stellen via een appje. “Ik vind het niet netjes dat als je met iemand datet en je allebei bekend bent, het kan uitkomen, als ex-partners dat op voorhand niet weten. Dus ik vond dat Dré dat moest zeggen, voordat het naar buiten zou komen. En dat is gebeurd.”

Pas een week

De presentatrice vertelt ook dat de 2 elkaar pas sinds een week zien. “Echt waar. Ik was in Italië, hij in Spanje en op het concert hadden we contact. That’s it.” Met het leeftijdsverschil (André is 25 jaar, Bridget 45) gaat ze laconiek om. “Dat is voor mij niet nieuw, toch? En voor hem ook niet.”

Bron: AD.