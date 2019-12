Bridget Maasland verliest zaak tegen 'Privé' over 'huwelijksnacht met André in 2014'

Bridget Maasland heeft de rechtszaak tegen Privé niet gewonnen. De zaak ging over een artikel waarin stond dat Bridget in 2014 al ‘een huwelijksnacht met André’ zou hebben beleefd.

De presentatrice eiste daarom 75.000 euro schadevergoeding en een rectificatie van het artikel.

Advertentie

Privé meldde eerder dat Bridget en André, die sinds kort een stel zijn, al 5 jaar geleden al op de bruiloft van Patty Brard een affaire hadden. Volgens Bridget klopt daar niets van en ze wil daarom officieel haar gelijk halen. Maar ze heeft haar kort geding verloren. “Teleurstellend”, noemt ze het.

Op die avond bij de bruiloft is er wel degelijk iets gebeurd tussen de 2 – dus het verhaal komt niet geheel uit de lucht vallen. Zo biechtte de blondine eerder al op: “Er is een zoen geweest, misschien zelfs een heftige zoen. We hebben een leuke avond gehad. Maar ik zweer op mijn zoon dat er verder niets gebeurd is.” André reageerde ook al op het nieuws: hij vindt het vooral vervelend voor zijn ex Monique, dat dit nu rondgaat in de media.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP