Bridget Maasland: "Ik zou relatie met André zo weer overdoen"

Bridget Maasland heeft een nogal turbulente tijd achter de rug. Ze stond volop in de media-aandacht door haar relatie met André Hazes, maar bleef alleen achter toen André na 3 maanden besloot terug te gaan naar zijn ex Monique.

In Beau Monde blikt Bridget terug op de relatie en doet ze een opmerkelijke uitspraak.

Opnieuw

Bridget laat namelijk weten dat ze de relatie met André best over zou willen doen. Dat is opmerkelijk, aangezien de blonde presentatrice heeft aangegeven het heel zwaar te hebben gehad met alle media-aandacht. “Maar met alles eromheen zou ik anders zijn omgegaan. Daarmee bedoel ik dat we dingen meer privé hadden gehouden”, laat Bridget wel weten. Over het feit dat André na hun breuk weer zo snel terug ging naar Monique wil Bridget niks kwijt: “Daar ga ik geen uitspraken over doen.”

Programma

Het gaat nu goed met haar, laat ze weten: “Gelukkig sta ik sterk in mijn schoenen en heeft mijn zoon er niets van meegekregen: de reacties op zijn social media had ik afgeschermd.”

Ze wil een positieve draai geven aan deze heftige tijd door een programma te maken. Dit programma moet gaan over de zware impact die het op je heeft als je op social media veel negatieve reacties ontvangt. “Vroeger gebeurde het pesten op straat of op school. Nu gebeurt het online en is het bereik gigantisch. Voor mensen die zoiets ervaren en minder sterk zijn dan ik, wil ik iets betekenen.”

Nog een huwelijk?

En de liefde? Daar gelooft Bridget nog steeds in. Zelfs nog een keer in het huwelijks bootje stappen, sluit de presentatrice niet uit: “Je moet áltijd in de liefde blijven geloven.” Zo is het maar net!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress