Deze brief van 94-jarige man aan ‘jongelui’ gaat het internet over

Jan Hoek uit Rotterdam wil jongeren motiveren om zich nog even aan de coronamaatrdegelen te houden. De man van 94 jaar deed dit door een open brief te schrijven aan de ‘jongelui’, die vervolgens geplaatst werd in het AD. Inmiddels gaat de bijzondere brief het internet over.

Een foto van het krantenartikel wordt massaal gedeeld en geliket op social media.

Open brief van oude man aan jongeren

In de brief schrijft de oude man, geboren in 1925, dat zijn jeugd ook niet makkelijk was. Hij werd 15 in het jaar dat de oorlog uitbrak. Hij mocht na 20.00 uur ’s avonds niet naar buiten vanwege de avondklok. Hij kwam terecht in een grote razzia en werd afgevoerd om te werken in Duitsland.