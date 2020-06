Brief van gedupeerde ouders toeslagenaffaire gaat door merg en been

Duizenden gezinnen die door onterecht streng optreden van de Belastingdienst in de schulden raakten, laten van zich horen. Nu bekend is dat zij geen financiële tegemoetkoming krijgen, laten de gedupeerde kinderen en ouders weten wat voor invloed de situatie op hun leven heeft gehad.

Ombudsman Amsterdam: “Ik heb zelden zoiets aangrijpends gelezen.”

Kinderpanel

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen, verantwoordelijk voor de kinderopvangtoeslag-affaire, riep een ouderpanel in het leven waarbij de getroffen ouders hun visie op de gebeurtenis konden delen. Ook zou er een kinderpanel komen, maar dat zorgt voor gemengde gevoelens onder de gedupeerden. De kinderen van de getroffen gezinnen hebben namelijk een enorme klap gehad door de financiële zorgen van hun ouders. Arre Zuurmond, gemeentelijke ombudsman voor Amsterdam, stelde samen met de ouders en hun kinderen een brief op voor de staatssecretaris en de Tweede Kamer. Daarin laten de ouders weten bang te zijn voor wat zo’n kinderpanel allemaal teweeg kan brengen bij hun kinderen.

Zelfmoordpogingen

De brief verscheen op het twitteraccount van Arre Zuurmond en deed de discussie rondom de Belastingdienst-affaire opnieuw oplaaien. De effecten van de financiële zorgen op de kinderen is namelijk groot. Zo heeft een jongen sinds zijn 8e meerdere zelfmoordpogingen gedaan omdat hij zich zo ongelukkig en eenzaam voelt. Hij werd hiervoor meerdere keren opgenomen. Inmiddels is hij 15 jaar en gaat het dankzij intensieve hulp en begeleiding goed met hem.

Ongelukkig

Een ander kind laat weten dat hij zijn leven ‘sinds zijn 4e al klote vindt’, omdat het gezin zo arm is. Hij vertelt over hoe hij in kapotte kleding naar school moest en zich altijd anders dan de rest voelde. Het leven in armoede en de financiële zorgen binnen het gezin maakte hem zo ongelukkig dat hij beter met het leven kon stoppen. “Gelukkig wist ik niet heel zeker hoe je moest doodgaan, anders had ik het waarschijnlijk gewoon gedaan”, schrijft hij in de brief. De jongen voelt zich nog altijd een ‘verspilling van leven en ruimte’. Ook laat hij weten dat zijn moeder heftige gezondheidsklachten heeft gekregen en regelmatig in het ziekenhuis ligt. Omdat hij alle negativiteit en herinneringen zo blokkeert, heeft hij zelf regelmatig last van pijn in zijn lichaam. “Maar ik wil het niet aan mijn moeder vertellen, want zij heeft al genoeg aan haar hoofd”, schrijft hij.