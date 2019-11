Aangrijpende brief voor Sinterklaas: 'Wil je het autisme van mijn broer wegtoveren?'

Joshua (19) haalde het vuilnis op in Antwerpen, maar vond een speciale brief tussen het afval. Een brief van een broer die iets heel speciaals aan de Sint vraagt.

De jongen wilde namelijk dat de Sint het autisme weg zou halen bij zijn broer.

Zo staat er te lezen: “Ik ben altijd braaf geweest. Vraag maar aan mama en papa. Ik wil dit jaar geen cadeautje maar ik zou wel graag hebben dat je Lander zijn autisme weg tovert”, schrijft de jongen. ,,Dan is hij genezen en is het weer leuker thuis. Ik zou superblij zijn. Dankuwel, lieve Sint!”

Vuilnisman Joshua is aan gegrepen door de brief van het kind, omdat hij zelf ook te maken heeft met autisme. “Autisme is helemaal niet erg. Ik wil dat aan de jongen uitleggen die de brief heeft geschreven”, zegt hij. “Het is heel lief wat hij vraagt, maar het kan niet.”

Bron: AD. Beeld: iStock