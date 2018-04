Honderden brieven en foto's van schrijvers 'Boer Zoekt Vrouw' openbaar

Wanneer je een brief schrijft naar een boer in ‘Boer Zoekt Vrouw’ probeer je daarin zo open mogelijk te zijn. Je schrijft niet alleen over je gevoelens, maar misschien deel je ook wel heel persoonlijke details. Het laatste wat je wilt, is dan wel dat deze brief openbaar wordt.

Maar dat is dus precies wat er gebeurd is… Honderden brieven en foto’s van mannen en vrouwen die hebben geschreven naar een boer, staan online op een plek waar iedereen ze kan vinden. Dat meldt Slebs.nl.

Openbaar

De KRO-NCRV zou namelijk een ‘open directory’ gebruiken om deze bestanden op te slaan. Dat betekent kort gezegd dat iedereen deze bestanden kan bekijken, ook als je geen hacker bent met heel veel verstand van deze systemen.

De KRO-NCRV heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

Bron: Slebs.nl. Beeld: AVRO-TROS.