Brigitte Kaandorp trekt miljoen kijkers: ‘Eindelijk weer lekker lachen’

Zoals gewoonlijk was ook de derde aflevering van Wie is de mol? weer ontzettend spannend. En de kijkers zitten dan ook opnieuw met een hoop vragen.

Kijkers waren vooral verontwaardigd over het feit dat de kandidaten níet voor de vrijstellingen zijn gegaan.

Iedere week proberen de kandidaten met opdrachten zoveel mogelijk geld te verdienen voor de pot. Maar de mol zal de boel ongemerkt saboteren, zodat de winst zo laag mogelijk blijft. Ondertussen proberen de kandidaten de mol te ontmaskeren. Maar hoe ver zijn zij bereid te gaan? Deze week staat de aflevering in het teken van elkaar vertrouwen.

De waarheid

Tijdens de eerste opdracht moeten de kandidaten zichzelf blootgeven. In koppels werden ze in hotelkamers gedropt. Al snel klinkt de stem van oud-mol Jon van Eerd met de uitleg van de opdracht. De kandidaten moeten hun eigen antwoorden op de testvragen geven. Geven ze de waarheid? Dan krijgen ze hints om achter het codewoord te komen en uit de hotelkamer te ontsnappen. Maar is het wel slim om de waarheid weg te geven? Want kun je elkaar wel vertrouwen? “Wat is echt en wat is spel?”, zegt Jon.