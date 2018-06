Actrice Brigitte Nielsen op haar 54ste bevallen van een dochter

Beschuit met roze muisjes: actrice Brigitte Nielsen (54) en haar man Mattia Dessi (39) zijn ouders geworden van een dochter.

Het meisje luistert naar de naam Frida en werd geboren in Los Angeles. De Deense actrice heeft al vier volwassen zoons uit eerdere huwelijken en mocht nu dus voor het eerst een meisje verwelkomen. Aan People Magazine vertelt ze dat ze dolblij is. “It’s been a long road, and so worth it. We’ve never been more in love.”

Brigitte Nielsen speelde in de jaren tachtig in films als Red Sonja, Rocky IV, Beverly Hills Cop II en Cobra. Later had ze een (bescheiden) carrière als zangeres en model. Na eerdere huwelijken met onder meer Sylvester Stallone trouwde ze in 2006 met de 39-jarige Mattia. Vorige maand pas maakte ze via Instagram bekend zwanger te zijn.

Bron: People Magazine. Beeld: Instagram