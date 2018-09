Brigittes dochter werd verkracht door een tbs'er die met verlof was

Toen ze naar huis fietste, werd Brigittes (49) dochter bedreigd en verkracht door een man. Hij bleek een tbs’er die pas net op verlof was. “Plannen maken, aan de toekomst denken: over alles ligt bij ons nu een dikke, zware deken.”

“Het was koud en donker en mijn dochter wilde zo snel mogelijk naar huis. Ze kwam van haar werk en had honger. Het was 9 december 2016, tegen 8 uur ’s avonds, toen er opeens een man naast haar kwam fietsen. ‘Dit is een overval. Ik heb een mes. Als je met me meegaat en doet wat ik je vraag, gebeurt er niets.’ Hij voerde haar mee naar een stikdonker weggetje, waar hij haar twintig minuten lang heeft misbruikt en verkracht. Hij vouwde zijn handen om haar nek, alsof hij haar wilde wurgen. Mijn dochter, dat lieve, zachte meisje, stond doodsangsten uit. Ze huilde, maar de dader bleef kil en emotieloos. Daarna is ze zelf naar huis gefietst. Mijn man en ik waren net onderweg naar huis toen haar zus en zij ons belden. Eerst zei ze dat ze was lastig gevallen, pas later vertelde ze over de verkrachting. Diezelfde avond nog is ze onderzocht door een forensisch arts waarbij er ook sporen werden aangetroffen.”

Verschrikkelijk moeilijk

“Het was niet de eerste keer dat deze man een ernstig delict pleegde. Hij zat al zeventien jaar in een tbs-kliniek omdat hij op zestienjarige leeftijd zijn vriendinnetje had vermoord. Hij was aan het re-integreren en mocht een paar uur de kliniek uit, toen hij besloot een nieuw meisje te pakken. Het werd mijn dochter, die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. Met de wetenschap dat hij eerder een meisje wurgde en mijn dochter het overleefde, zou ik blij moeten zijn. Toch vind ik die negende december geen datum om me gelukkig over te voelen. Sinds die dag staat ons leven stil. Niet alleen dat van mijn kind, dat een vreselijk trauma opliep, maar ook dat van mijn jongste dochter, mijn man en mij. Plannen maken, aan de toekomst denken: het is allemaal verschrikkelijk moeilijk. Over alles ligt een dikke, zware deken. Ik lach wel, maar voel me niet blij. Ik ga naar feestjes, maar ben niet in de stemming. Die vent heeft ons alle vier ons leven afgenomen.”

“Haar blik, zó gebroken, zó verdrietig, staat nog steeds op mijn netvlies”

Tien uur verhoord

“Mijn dochter veranderde van een zorgeloze, 21-jarige vrouw in een getraumatiseerd hoopje ellende. Ze kreeg EMDR-therapie, maar haar herinneringen waren zo heftig dat ze het niet aankon. Elke dag was ik bang dat ik haar dood zou aantreffen. Ze kreeg kalmeringstabletten, waardoor ze als een zombie rondliep. We waren haar volledig kwijt. Mijn andere dochter, die bijna drie jaar jonger is dan haar zus, ging op kamers omdat ze de sfeer thuis wilde ontvluchten. Ik begrijp dat en ik gunde haar een gezellig studentenleven, maar dat ze wegging vanwege dít, vond ik verschrikkelijk. Mijn man vlucht ook, in de rechtszaak. Hij spit alle stukken door en helpt de advocaat. Ik mis hem en hij mij ook, denk ik. Omdat ik erover wil praten en hem vasthouden en hij dat moeilijk vindt, zijn we elkaar een beetje kwijtgeraakt. Het is veel, zó veel.”

Valse aangiftes

“Ik weet dat ik er niets aan kon doen. Je kunt niet altijd de hand van je dochter vasthouden, zeker niet als ze 21 is. Maar mijn hart zegt iets heel anders. Dat vertelt me dat ik het had moeten voorkomen. Sinds ik moeder ben, heb ik maar één taak: mijn kinderen beschermen. Dat dit niet is gelukt, voelt als falen. Dat gevoel wordt versterkt door wat er in de maanden na de verkrachting gebeurde. De politie geloofde mijn dochter niet. Er werd gezegd dat sommige vrouwen een verkrachting verzinnen, dat er geregeld valse aangiftes werden gedaan en dat het misschien gewoon haar vriendje was geweest. Ze werd ruim tien uur verhoord, waarbij ze flink onder druk is gezet. Nu weet ik dat we recht hadden op een slachtofferadvocaat die ons had kunnen vertellen dat we bij het verhoor mochten zijn, maar toen wist ik dat niet. Ik zat op de gang de leesmap van voor naar achter te lezen, maar het drong allemaal niet tot me door. Ik wist niet wat ik moest, ook niet wat ik voelde. Ik blokkeerde volledig. Toen mijn dochter halverwege het verhoor naar buitenkwam omdat ze mijn steun nodig had, schrok ik. Haar blik, zó gebroken, zó verdrietig, staat nog steeds op mijn netvlies. Ze was helemaal kapot. Maar wat deed ik? In plaats van dat ik tegen de politie zei dat het genoeg was, duwde ik haar weer naar binnen. Ik zei dat ze nog meer moest vertellen, haar best moest doen. Ik heb daar zo’n spijt van. Want van het feit dat de politie haar niet geloofde, heeft ze minstens zo’n trauma als van de verkrachting.”

“Wat nou re-integreren? Dit soort mannen mogen nooit meer de samenleving in”

Net als Anne

“Drie maanden na het misbruik kregen we het bericht dat er een DNA-match was met een tbs’er. Hét overtuigende bewijs dat onze dochter niet loog toen ze zei dat ze deze man niet kende. Hij is opgepakt en vastgezet. Wat hij met haar heeft gedaan, las ik voor het eerst in het politiedossier. Mijn dochter kon het ons niet vertellen. ‘Lees het maar’, zei ze. Terwijl de gruwelijkheden voorzichtig tot me doordrongen, kon ik alleen maar aan haar denken als klein meisje. Het blonde grietje dat ik altijd dicht bij me had. Dat beeld vormde een buffer tussen wat ik las en wat ik voelde. Het zorgde ervoor dat het niet te veel binnenkwam. Als ik alles tot me laat doordringen, ga ik onderuit. Dat kan niet. Ik moet overeind blijven voor mijn gezin. Dus doe ik gewoon de boodschappen, de was en mijn werk. Op de een of andere manier geeft het houvast.

De zaak Anne Faber hebben wij net als de rest van Nederland ook gevolgd. Er zijn veel paralellen: een onschuldig meisje op een fiets, een tbs’er en een verschrikkelijk eind. Voor Anne en haar familie is het veel en veel erger dan voor ons, maar toch doet het pijn dat er zo veel aandacht is voor haar zaak en zo weinig voor de onze. De politie houdt het in de doofpot, ik vermoed omdat ze geen maatschappelijke onrust willen. Ik zou willen dat de rechtspraak verandert. Wat nou re-integreren? Mannen die meisjes vermoorden en verkrachten, mogen nooit meer de samenleving in.”

Steen voor steen

“Eind mei ben ik in mijn eentje op vakantie gegaan. Ik moest er echt uit. Mijn man wilde niet, hij kon onze dochter niet alleen laten. Hij was altijd al een grote beschermer, maar nu helemaal. In mijn eentje reed ik naar Kroatië, waar ik op een camping een plekje kreeg met uitzicht op een flinke berg. Erbovenop stond een mooi fort. Ik wilde het graag bezoeken, maar dan moest ik eerst die berg op. Toen ik onderaan stond, zonk de moed me al in de schoenen. Het waren zúlke grote rotsblokken. Ik waagde een dappere poging, maar gaf al snel op. Ik baalde zo van mezelf dat ik het de volgende dag opnieuw probeerde. Terwijl ik mijn angst wegslikte, klauterde ik steen voor steen naar boven totdat ik bij het fort uitkwam. Ik voelde me geweldig! Wat er met mijn dochter is gebeurd, heeft me heel onzeker gemaakt. Ik was de grip op het leven volledig kwijt. Sinds die beklimming voel ik mijn kracht weer. Ik ben sterk genoeg, ik kan het aan: dát gevoel. Het heeft me een geweldige boost gegeven. Als ik het moeilijk heb, kijk ik naar de foto van het fort en dan voel ik, dan weet ik, dat ik bergen kan verzetten.”

Slachtofferverklaring

“Rondom de rechtszitting, begin juli, was die kracht even helemaal weg. Het was de eerste keer dat ik de verdachte zag. Ik zat te trillen van woede en machteloosheid. Die man, die mijn dochter kapot heeft gemaakt en net deed alsof het hem niets kon schelen. Zijn advocaat beweerde dat mijn dochters verklaring niet geloofwaardig was, dat ze loog en uit was op een schadevergoeding. Het was allemaal verschrikkelijk. Ik brak bijna, maar hield mezelf staande. Dat moest. Voor mijn dochters, voor mijn man, voor mezelf. Toen onze advocaat de slachtofferverklaring voorlas van mijn dochter, hielden zij en ik elkaar stevig vast. De tranen stroomden over onze wangen. Het was confronterend om iemand anders te horen vertellen wat de impact op haar leven is. Dat ze haar werk en studie moest opgeven, hoe bang ze is, dat ze zijn stem nog steeds in haar hoofd hoort. Dat het haar enorm boos maakt dat hij ondanks zijn tbs vrij mocht rondlopen. Hij is gevaarlijk en hoort achter gesloten deuren. Voor altijd.”

Trots op mijn meiden

“Ondanks alles is er ook hoop. Mijn dochter is op een manege gaan helpen, wat haar ontzettend goed doet. Het verzorgen van en knuffelen met paarden zorgt ervoor dat ze minder gespannen is. Ik zie haar zelfvertrouwen langzaam groeien. Ik ben ontzettend trots op mijn meiden. Op de jongste, die de moed had om voor zichzelf te kiezen, geniet van het studentenleven en ondertussen ook nog fantastische resultaten boekt. En op mijn oudste, die voorzichtig haar leven weer oppakt. Dankzij de therapie en de liefde van ons gezin, maar vooral ook dankzij haarzelf. Ik vind het ongelooflijk hoe ze zich terugvecht. Ze heeft anderhalf jaar thuis gezeten, maar is net begonnen aan een nieuwe studie. In een andere stad, waar ze een nieuwe start kan maken. Ze is klaar voor de rest van haar leven.”

De dader werd op 17 juli veroordeeld voor een celstraf van drie jaar en een nieuwe tbs met dwangverpleging. Hij is hiertegen in beroep gegaan. Voor Brigitte en haar gezin is dit erg frustrerend. Het betekent dat er een nieuwe rechtszaak komt, terwijl zij zo graag verder willen met hun leven.

Tekst: Deborah Ligtenberg. Beeld: Petronellanitta.

